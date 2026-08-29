PRVI SNIMCI SA MESTA ZLOČINA: Ovde je likvidiran Novica Elek (VIDEO)

POLICIJA je okupirala Surčin nakon brutalne likvidacije Novice Eleka, koji je odavno poznat u beogradskom podzemlju. Novosti su na mestu zločina.

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Novica Elek ubijen je danas u Surčinu, kako se sumnja dok je izlazio iz svog automobila.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3", za biciklistom koji je navodno nosio crne rukavice i crno odelo.

Elek je bio jedan od 12 optuženih u tom predmetu. Tokom suđenja je negirao da je imao bilo kakve veze sa razbojništvom, a kao deo svoje odbrane tvrdio je da je neposredno pre hapšenja u dvorištu svoje kuće pronašao svesku sa policijskim beleškama o istrazi. Tvrdio je i da se u vreme pljačke nalazio u restoranu u Surčinu.

Posebno je zanimljivo da mu je istom optužnicom stavljeno na teret i učešće u još jednoj pljački transporta novca. Reč je o napadu iz januara 2010. godine kod Tržnog centra „Piramida“ na Novom Beogradu, kada je, prema optužnici, odneto oko 23 miliona dinara.

Međutim, ni za jednu od tih pljački Elek nije pravosnažno osuđen. Viši sud u Beogradu ga je, zajedno sa ostalim optuženima, oslobodio zbog nedostatka dokaza, a oslobađajuća presuda je kasnije postala pravosnažna.

Njegovo ime se ponovo našlo u crnoj hronici nekoliko godina kasnije. U aprilu 2016. godine Elek je osumnjičen da je u Surčinu pucao u bivšu suprugu, koja je zadobila prostrelne povrede nogu. Policija je za njim raspisala potragu, a Elek je naredne dve godine bio nedostupan srpskim organima.

U maju 2018. godine uhapšen je u Severnoj Makedoniji, prilikom pokušaja prelaska granice sa falsifikovanim dokumentom, nakon čega je izručen Srbiji. To potvrđuje i odluka najviše sudske instance, koja navodi da je Elek 11. maja 2018. izručen Srbiji nakon hapšenja u Severnoj Makedoniji.

U ponovljenom postupku pred srpskim sudovima Elek je na kraju pravosnažno osuđen na šest godina zatvora. Apelacioni sud u Beogradu ga je oglasio krivim za nasilje u porodici, tešku telesnu povredu i nedozvoljeno nošenje, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za optužbu za protivpravno lišenje slobode oslobođen je. Vrhovni kasacioni sud je 2022. godine odbio zahteve njegove odbrane za zaštitu zakonitosti.

Tako je čovek čije se ime početkom prošle decenije vezivalo za jednu od najspektakularnijih pljački novca u Srbiji, iako je za nju na kraju oslobođen, kasnije pravosnažno osuđen za druga teška krivična dela.

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