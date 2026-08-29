Zločin

NOVOSTI SAZNAJU: Ubijen Novica Elek

З.У.

29. 08. 2026. u 21:38

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KAKO saznaju Novosti, večeras je u Surčinu ubijen Novica Elek.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Убијен Новица Елек

FOTO: Novosti

Rođen je 1981. godine, prema saopštenju MUP-a iz 2011. godine. Tada je uhapšen kao jedan od osumnjičenih u slučaju velike pljačke kompanije „Sekjuritas servisiz“. Prema MUP-u, grupa je u martu 2011. godine od radnika obezbeđenja oduzela više od 83 miliona dinara, uz upotrebu automatskog oružja.

U tom predmetu je Elek negirao učešće u pljački. Na početku suđenja 2012. godine izjavio je da je za sumnje protiv sebe saznao neposredno pre hapšenja.

Mnogo ozbiljniji je kasniji predmet pred Višim sudom u Beogradu. Prema pravosnažnoj presudi koja je opisana na sajtu Vrhovnog suda, Elek je osuđen za nasilje u porodici i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Izrečena mu je jedinstvena kazna od 4 godine i 6 meseci zatvora. Za delo protivpravnog lišenja slobode je oslobođen optužbe.

U tom postupku je zanimljivo i to što je Elek izručen Srbiji iz Severne Makedonije. Njegovi branioci su pokušali da ospore zakonitost dela postupka u vezi sa ekstradicijom, ali je Vrhovni kasacioni sud 16. juna 2022. godine odbio zahteve za zaštitu zakonitosti kao neosnovane. 

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