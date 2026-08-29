Zločin

IZREŠETAN U SAČEKUŠI: Telo Novice Eleka na pločniku ispred kuće u kojoj je živeo (VIDEO)

З.У.

29. 08. 2026. u 23:03

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NOVICA Elek, odavno dobro poznat u beogradskom podzemlju i jedan od aketera "pljačke veka" ubijen je, kako saznajemo, u sačekuši ispred svoje kuće.

ИЗРЕШЕТАН У САЧЕКУШИ: Тело Новице Елека на плочнику испред куће у којој је живео (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Naša ekipa nalazi se na mestu zločina, a na snimku se može videti telo ubijenog Novice Eleka na pločniku ispred kuće u kojoj je živeo u Surčinu.

Sve nadležne službe nalaze se na licu mesta. 

BONUS VIDEO: POLICIJA NA MESTU UBISTVA U SURČINU: Ovde je likvidiran Novica Elek

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