IZREŠETAN U SAČEKUŠI: Telo Novice Eleka na pločniku ispred kuće u kojoj je živeo (VIDEO)
NOVICA Elek, odavno dobro poznat u beogradskom podzemlju i jedan od aketera "pljačke veka" ubijen je, kako saznajemo, u sačekuši ispred svoje kuće.
Naša ekipa nalazi se na mestu zločina, a na snimku se može videti telo ubijenog Novice Eleka na pločniku ispred kuće u kojoj je živeo u Surčinu.
Sve nadležne službe nalaze se na licu mesta.
BONUS VIDEO: POLICIJA NA MESTU UBISTVA U SURČINU: Ovde je likvidiran Novica Elek
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