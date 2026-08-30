TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Auto naleto na motociklistu, prevezen u Zemunsku bolnicu

U ULICI cara Dušana u Zemunu večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen motociklista, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Foto: A. Ilić

On je zadobio povrede glave i vozilom Hitne pomoći prevezen je u Zemunsku bolnicu.

Mediji prenose da je do nesreće je došlo kada je putničko vozilo naletelo na motocikl sa zadnje strane.

(Tanjug)

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