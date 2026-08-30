UGAŠEN POŽAR KOD VRANJA: Buknuo sredinom avgusta u ataru sela Lukovo

PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 13. avgusta izbio u ataru sela Lukovo, na teritoriji Vranja, saopšteno je danas iz MUP-a.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, a vatrogasci-spasioci evakuisali su ukupno 14 osoba i odbranili nekoliko desetina kuća, imanja i useva.

U akciji gašenja vatrene stihije učestvovala su ukupno 152 vatrogasca-spasioca sa 50 vozila, 14 pripadnika Civilne zaštite, 12 radnika šumskog gazdinstva sa sedam vozila, pripadnici lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva, ali i zaposleni u javnim preduzećima na teritoriji Vranja.

Samo u avgustu mesecu, vatrogasci-spasioci iz Vranja ugasili su ukupno 237 požara, mahom na otvorenom prostoru, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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