Nesreće

VOZAČU "SEATA" SMRTI PRITVOR DO 30 DANA: U VJT u Kraljevu saslušan muškarac, koji je kolima usmrtio devojčicu

Goran Ćirović

26. 08. 2026. u 16:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Posle saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sudija za prethodni postupak ovdašnjeg Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana vozalu „seata“ J.A.(26), osumnjičenom da je u ponedeljak uveče izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula petogodišnja Vera Banović, dok je još nekoliko osoba povređeno.

ВОЗАЧУ СЕАТА СМРТИ ПРИТВОР ДО 30 ДАНА: У ВЈТ у Краљеву саслушан мушкарац, који је колима усмртио девојчицу

G.Šljivić

On se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako je saopšteno, tokom istrage biće saslušani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, kao i izvedeni drugi dokazi.

 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu

ZELENA AGENDA NA DELU: Energetska tranzicija menja globalnu privredu