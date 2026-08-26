VOZAČU "SEATA" SMRTI PRITVOR DO 30 DANA: U VJT u Kraljevu saslušan muškarac, koji je kolima usmrtio devojčicu
Posle saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sudija za prethodni postupak ovdašnjeg Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana vozalu „seata“ J.A.(26), osumnjičenom da je u ponedeljak uveče izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula petogodišnja Vera Banović, dok je još nekoliko osoba povređeno.
On se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako je saopšteno, tokom istrage biće saslušani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, kao i izvedeni drugi dokazi.
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