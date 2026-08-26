SPREČAVAO POLICAJCA DA OBEZBEĐUJE „ROŠTILJIJADU“: Osumnjičenom Osnovni sud u Leskovcu odredio pritvor
Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu odredio je pritvor od 30 dana M.Đ. iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je sprečavao policajca u vršenju službene radnje.
Osnovano se sumnja da je uhapšeni muškarac, u utorak oko 1.30 časova, na Masarikovom trgu, kod bočnog ulaza u objekat Turističke organizacije Leskovac, primenom sile, pretnjama i uvredama sprečio službenika Policijske stanice Lebane, D.M. iz Lebana, u vršenju službene radnje odnosno obezbeđivanja manifestacije „Roštiljijada“.
Pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom perodu ponoviti krivično delo.
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