Hapšenja i istraga

SPREČAVAO POLICAJCA DA OBEZBEĐUJE „ROŠTILJIJADU“: Osumnjičenom Osnovni sud u Leskovcu odredio pritvor

Игор Митић
Igor Mitić

26. 08. 2026. u 14:50

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Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu odredio je pritvor od 30 dana M.Đ. iz ovog grada zbog osnovane sumnje da je sprečavao policajca u vršenju službene radnje.

СПРЕЧАВАО ПОЛИЦАЈЦА ДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ „РОШТИЉИЈАДУ“: Осумњиченом Основни суд у Лесковцу одредио притвор

I. Mitić

Osnovano se sumnja da je uhapšeni muškarac, u utorak oko 1.30 časova, na Masarikovom trgu, kod bočnog ulaza u objekat Turističke organizacije Leskovac, primenom sile, pretnjama i uvredama sprečio službenika Policijske stanice Lebane, D.M. iz Lebana, u vršenju službene radnje odnosno obezbeđivanja manifestacije „Roštiljijada“.

Pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom perodu ponoviti krivično delo.

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