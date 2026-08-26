Nesreće

TEŠKA NESREĆA U BAČKOM SOKOCU: Ima mrtvih, u udesu učestvovala tri vozila

В.Н.

26. 08. 2026. u 14:48

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JEDNA osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 13.40 časova dogodila u Bačkom Sokolcu, na putu Bačka Topola – Stara Moravica.

ТЕШКА НЕСРЕЋА У БАЧКОМ СОКОЦУ: Има мртвих, у удесу учествовала три возила

Foto: AI generated

U udesu su učestvovala tri putnička vozila. Smrt jedne osobe konstatovana je na licu mesta, dok informacija o broju i stepenu povreda ostalih učesnika za sada nema.

U potpunosti je obustavljen na ovoj deonici i preusmerava se na alternativne pravce.

Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci nesreće.

(Telegraf)

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