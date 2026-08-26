TEŠKA NESREĆA U BAČKOM SOKOCU: Ima mrtvih, u udesu učestvovala tri vozila

JEDNA osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 13.40 časova dogodila u Bačkom Sokolcu, na putu Bačka Topola – Stara Moravica.

Foto: AI generated

U udesu su učestvovala tri putnička vozila. Smrt jedne osobe konstatovana je na licu mesta, dok informacija o broju i stepenu povreda ostalih učesnika za sada nema.

U potpunosti je obustavljen na ovoj deonici i preusmerava se na alternativne pravce.

Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci nesreće.

(Telegraf)