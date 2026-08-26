TEŠKA NESREĆA U BAČKOM SOKOCU: Ima mrtvih, u udesu učestvovala tri vozila
JEDNA osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 13.40 časova dogodila u Bačkom Sokolcu, na putu Bačka Topola – Stara Moravica.
U udesu su učestvovala tri putnička vozila. Smrt jedne osobe konstatovana je na licu mesta, dok informacija o broju i stepenu povreda ostalih učesnika za sada nema.
U potpunosti je obustavljen na ovoj deonici i preusmerava se na alternativne pravce.
Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci nesreće.
(Telegraf)
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