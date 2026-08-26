MISTERIJA SMRTI BRAĆE TURAKA: Ubili se skokom u Tamiš, u džepovima imali na hiljade evra

DVOJICA mladića iz Turske M. B. (25) i E. B. (27), koji su u ponedeljak u 9 sati ujutru skočili sa mosta u Pančevu u reku Tamiš i stradali, su rođena braća.

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Obdukcioni nalaz je utvrdio da su se udavili, dok toksikološke analize treba da budu gotove za dve do tri nedelje. Tada će se videti da li su imali u krvi možda neke opijate.

Kod obojice braće u džepovima je pronađena veća količina novca, od po nekoliko hiljada evra. Očigledno nisu imali finansijskih problema.

Ceo ovaj slučaj je poprilično zbunjujući. Dvojica Turaka su 14. avgusta avionom stigli u Beograd, iznajmili stan u Zemunu u kojem su bili sedam dana, da bi ga onda odjavili i otišli. Istraga njihovog kretanja utvrdila je da su bili u Temerinu, a onda su se pojavili u Pančevu, gde su u ponedeljak ujutru deseti dan po dolasku skočili sa mosta. Prilično čudna stvar je da stranci dođu u Srbiju sa novcem i izvrše samoubistvo i to još rođena braća u dvadesetim godinama.

Okolnosti oko njih i dalje se istražuju, ko su bili, čime su se bavili, šta su ovde radili i kakva im je pozadina. Da li su imali neki posao ili zadatak u Srbiji? Ništa se za sada od toga ne zna.

Njih je ribar, koji je pecao sa obale Tamiša u blizini mosta video kako skaču. Policiji je ispričao da je čuo da je jedan tada uziknuo "Alahu ekber", što znači Bog je najveći. Pozvao je policiju, brzo su došli i vatrogasci spasioci i Hitna pomoć i telo jednog brata E. B. su uočili kako pluta rekom blizu obale i odmah su ga izvukli. Pokušana je reanimacija, ali je na kraju konstatovana srt. Drugog brata M. B. ronioci Žandarmerije su iz reke izvukli popodne, nakon višečasovnog traganja za telom.