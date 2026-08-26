Hapšenja i istraga

OPTUŽNICA ZA KANABIS: Drogu mu našli razmerenu u stanu

Slađana Matić

26. 08. 2026. u 14:48

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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Ivana M. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je 2. juna ove godine neovlašćeno, radi prodaje držao više od 2,2 kilograma kanabisa.

ОПТУЖНИЦА ЗА КАНАБИС: Дрогу му нашли размерену у стану

Foto: MUP

Tužilaštvo je sudu predložilo da Ivanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da mu se izrekne mera oduzimanja opojne droge i dve digitalne vagice za precizno merenje.

Postoji opravdana sumnje da je Ivan M. 2. juna na različitim mestima u stanu na teritoriji Voždovaca neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 2.261 58 grama kabaisa, koja je bila razmerena u većem broju paketića, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje.

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