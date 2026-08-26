OPTUŽNICA ZA KANABIS: Drogu mu našli razmerenu u stanu
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Ivana M. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je 2. juna ove godine neovlašćeno, radi prodaje držao više od 2,2 kilograma kanabisa.
Tužilaštvo je sudu predložilo da Ivanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i da mu se izrekne mera oduzimanja opojne droge i dve digitalne vagice za precizno merenje.
Postoji opravdana sumnje da je Ivan M. 2. juna na različitim mestima u stanu na teritoriji Voždovaca neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 2.261 58 grama kabaisa, koja je bila razmerena u većem broju paketića, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)