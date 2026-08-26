PAO SA BANDERE I - PREMINUO: Jeziva nesreća u Novom Sadu

MUŠKARAC star 40 godina, nastradao je danas, prilikom pada sa bandere. Nesreća se dogodila nešto posle 12 sati, u Ulici Olge Petrov kod broja 27.

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Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali uprkos naporima lekarske ekipe i sproveden mere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije, četrdesetogodišnjak je preminuo.

Težina povreda je bila takva, da je kod nesrećnog čoveka posle pada sa visine nastupila smrt.

Okolnosti pod kojima se desila ova nesreća, za sada nisu poznate, a policija obavlja uviđaj.

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