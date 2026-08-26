Nesreće

PAO SA BANDERE I - PREMINUO: Jeziva nesreća u Novom Sadu

Љ. П.

26. 08. 2026. u 13:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUŠKARAC star 40 godina, nastradao je danas, prilikom pada sa bandere. Nesreća se dogodila nešto posle 12 sati, u Ulici Olge Petrov kod broja 27.

ПАО СА БАНДЕРЕ И - ПРЕМИНУО: Језива несрећа у Новом Саду

Foto: AI generated

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali uprkos naporima lekarske ekipe  i sproveden mere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije,  četrdesetogodišnjak je preminuo. 

Težina povreda je bila takva, da je kod nesrećnog čoveka  posle pada sa visine nastupila smrt.

Okolnosti pod kojima se desila ova nesreća, za sada nisu poznate, a policija obavlja uviđaj.

BONUS VIDEO: DEVOJKA SE BACILA SA PETOG SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak