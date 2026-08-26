PAO SA BANDERE I - PREMINUO: Jeziva nesreća u Novom Sadu
MUŠKARAC star 40 godina, nastradao je danas, prilikom pada sa bandere. Nesreća se dogodila nešto posle 12 sati, u Ulici Olge Petrov kod broja 27.
Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali uprkos naporima lekarske ekipe i sproveden mere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije, četrdesetogodišnjak je preminuo.
Težina povreda je bila takva, da je kod nesrećnog čoveka posle pada sa visine nastupila smrt.
Okolnosti pod kojima se desila ova nesreća, za sada nisu poznate, a policija obavlja uviđaj.
BONUS VIDEO: DEVOJKA SE BACILA SA PETOG SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA
Preporučujemo
SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)
20. 08. 2026. u 09:09
POŽAR KOD SMEDEREVA: Nastradao muškarac
18. 08. 2026. u 09:51
UMRO MUŠKARAC OD UBODA STRŠLjENA: Nesreća u Višnjici
06. 08. 2026. u 19:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)