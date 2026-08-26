NESREĆA U NOVOM SADU: Muškarac preminuo nakon pada sa bandere

U NOVOM Sadu danas oko 12 sati muškarac je preminuo nakon pada sa bandere.

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Muškarac (40) je pao sa bandere u Ulici Olge Petrov kod broja 27, a Hitna pomoć je reagovala po prvom prioritetu.

Uprkos naporima lekara koji su reanimirali muškarca, on je preminuo od zadobijenih povreda, rekao je za Tanjug protparol novosadske Hitne pomoći Zoran Krulj.

(Tanjug)

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