NESREĆA U NOVOM SADU: Muškarac preminuo nakon pada sa bandere
U NOVOM Sadu danas oko 12 sati muškarac je preminuo nakon pada sa bandere.
Muškarac (40) je pao sa bandere u Ulici Olge Petrov kod broja 27, a Hitna pomoć je reagovala po prvom prioritetu.
Uprkos naporima lekara koji su reanimirali muškarca, on je preminuo od zadobijenih povreda, rekao je za Tanjug protparol novosadske Hitne pomoći Zoran Krulj.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: DEVOJKA SE BACILA SA PETOG SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA
Preporučujemo
SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)
20. 08. 2026. u 09:09
POŽAR KOD SMEDEREVA: Nastradao muškarac
18. 08. 2026. u 09:51
UMRO MUŠKARAC OD UBODA STRŠLjENA: Nesreća u Višnjici
06. 08. 2026. u 19:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)