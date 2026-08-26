Nesreće

JEDNA OSOBA TEŠKO, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: Na području Južnobačkog okruga za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

26. 08. 2026. u 11:44

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NA putevima u JUžnobačkom okrugu, u utorak, 25. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.

ЈЕДНА ОСОБА ТЕШКО, А ШЕСТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: На подручју Јужнобачког округа за дан догодило се осам саобраћајних несрећа

Foto: Profimedia/Bulat Silvia / Alamy

Policijska uprava u Novom Sadu je, 25. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 337 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 27 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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