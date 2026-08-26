JEDNA OSOBA TEŠKO, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: Na području Južnobačkog okruga za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća
NA putevima u JUžnobačkom okrugu, u utorak, 25. avgusta, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lakše povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 25. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 337 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 27 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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