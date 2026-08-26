POGLEDAJTE KAKO JE "PAO" MANIJAK SA BANOVOG BRDA: Osumnjičen za silovanje i pokušaj razbojništva, policija ga odmah locirala (VIDEO)

POLICIJA u Beogradu uhapsila je S. N. (50), državljanina BiH, osumnjičenog za silovanje i pokušaj razbojništva nad 67-godišnjom ženom na Banovom brdu.

Foto: MUP/printskrin

Državljanin BiH osumnjičen je da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu i pokušao da je opljačka. Posle intenzivne potrage, policija ga je locirala i uhapsila.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.N. (50), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je na području Čukarice izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.

MUP Srbije objavio je i dramatičan snimak akcije hapšenja, na kojem se vidi trenutak kada policijski službenici privode osumnjičenog.

Uhapšen posle intenzivne potrage

Kako je saopštio MUP, osumnjičenog su identifikovali pripadnici Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon prikupljenih dokaza i analize snimaka sa nadzornih kamera, policija je locirala Sekulu N. i lišila ga slobode.

Napad u prolazu na Banovom brdu

Prema dosadašnjim saznanjima istrage, žena stara 67 godina u utorak je prijavila da ju je nepoznati muškarac najpre pokušao da opljačka, a potom seksualno napao u prolazu između objekata u Požeškoj ulici na Banovom brdu.

Odmah nakon prijave na lice mesta stigle su patrole policije i ekipa Hitne pomoći, dok je pokrenuta opsežna potraga za napadačem.

Zadržavanje do 48 sati

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Alo)