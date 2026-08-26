Nesreće

JEZIV LANČANI SUDAR IZMEĐU ZLATIBORA I UŽICA! Automobili rasuti na sitne komade, saobraćaj stoji!

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26. 08. 2026. u 12:05

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ZA SADA nema informacija o stanju učesnika.

ЈЕЗИВ ЛАНЧАНИ СУДАР ИЗМЕЂУ ЗЛАТИБОРА И УЖИЦА! Аутомобили расути на ситне комаде, саобраћај стоји!

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Danas oko 11 časova došlo je do saobraćajne nesreće na izlazu iz Užica ka Zlatiboru.

Kako javlja Instagram stranica "192_rs", došlo je lančanog sudara.

"Stvaraju se zastoji", piše u objavi.

Na fotografiji sa lica mesta, vide se crni i sivi automobil koji su oštećeni.

Na jednom vozilu je prednji deo potpuno smrskan.

Za sada nema informacija o stanju učesnika.

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