JEZIV LANČANI SUDAR IZMEĐU ZLATIBORA I UŽICA! Automobili rasuti na sitne komade, saobraćaj stoji!

ZA SADA nema informacija o stanju učesnika.

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Danas oko 11 časova došlo je do saobraćajne nesreće na izlazu iz Užica ka Zlatiboru.

Kako javlja Instagram stranica "192_rs", došlo je lančanog sudara.

"Stvaraju se zastoji", piše u objavi.

Na fotografiji sa lica mesta, vide se crni i sivi automobil koji su oštećeni.

Na jednom vozilu je prednji deo potpuno smrskan.

Za sada nema informacija o stanju učesnika.

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