JEZIV LANČANI SUDAR IZMEĐU ZLATIBORA I UŽICA! Automobili rasuti na sitne komade, saobraćaj stoji!
ZA SADA nema informacija o stanju učesnika.
Danas oko 11 časova došlo je do saobraćajne nesreće na izlazu iz Užica ka Zlatiboru.
Kako javlja Instagram stranica "192_rs", došlo je lančanog sudara.
"Stvaraju se zastoji", piše u objavi.
Na fotografiji sa lica mesta, vide se crni i sivi automobil koji su oštećeni.
Na jednom vozilu je prednji deo potpuno smrskan.
Za sada nema informacija o stanju učesnika.
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