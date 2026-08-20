BLISKI ISTOK NA KORAK OD TOTALNOG RATA: Izrael razneo bazu u Siriji, pa poslao jezivo upozorenje Turskoj: „Uvlačite se u opasnu avanturu”

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da turski predsednik Redžep Tajip Erdogan uvlači Tursku u, kako je naveo, "opasne avanture u Siriji", nakon što su Izraelske odbrambene snage (IDF) ove sedmice bombardovale sirijsku vazduhoplovnu bazu zbog, kako navode, gomilanja turskih vojnih snaga na toj lokaciji.

Foto: Jose Hernandez / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Izrael neće dozvoliti nijednom entitetu da ugrozi njegovu bezbednost - naveo je Kac u objavi na platformi X.

Kac je napisao da je za Erdogana "bolje da nastavi da drži prazne govore pune zabluda protiv Izraela u turskom parlamentu, nego da isprobava odlučnost Izraela da se brani". Damask i Ankara su demantovali da se turske vojne snage gomilaju u vazduhoplovnoj bazi na severozapadu Sirije koju je Izrael napao ove sedmice.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael u utorak upozorio Tursku da se uzdrži od bilo kakvih vojnih aktivnosti u Siriji.

BONUS VIDEO