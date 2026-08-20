Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Немања Пејчић

20. 08. 2026. u 08:44

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvrtak

19.00 Trabzon - Ferencvaroš 1 (1.70)

19.00 Mitjiland - Rijeka 1 (1.58)

20.00 Al Feiha - Al Hilal 2 (1.24)

Kvota: 3.33

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