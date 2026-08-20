NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
19.00 Trabzon - Ferencvaroš 1 (1.70)
19.00 Mitjiland - Rijeka 1 (1.58)
20.00 Al Feiha - Al Hilal 2 (1.24)
Kvota: 3.33
Preporučujemo
PAKLEN DEBI ZA ALBERTA RIJERU: Zvezda protiv Plzenja spasava svoju evropsku kampanju
20. 08. 2026. u 07:00
BORAC NADOMAK PLASMANA U EVROPU: Poslednja prepreka su neugodni Islanđani
20. 08. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)