PREVARA VEKA ILI POKLON GODINE? Kladionice napravile brutalnu grešku na meču Benfika i Orhus, ovo mora hitno da se uplati

Fudbaleri Benfike večeras od 21 čas na svom kultnom stadionu „Da Luž“ dočekuju danski Orhus (AGF) u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope.

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugalski gigant u ovaj dvomeč ulazi sa oreolom apsolutnog favorita, dok gosti sa severa Evrope traže istorijsku senzaciju i šansu da pred revanš na svom terenu ostanu u igri za evropsku jesen.

Ekipa Marka Silve započela je novu sezonu u zastrašujućoj formi, a domaća publika još uvek prepričava impresivnu lekciju i pobedu od 7:0 protiv ekipe Casa Pia. Ofanzivna linija lisabonskih „orlova“, predvođena raspucanim Vangelisom Pavlidisom i talentovanim Đanlukom Prestijanijem, deluje nezaustavljivo u ovom trenutku.

Dodatni vetar u leđa domaćima daje i podatak da se norveški univerzalac Fredrik Aursnes potpuno oporavio od povrede i konkurisaće za startnih jedanaest. Sa druge strane, van stroja su i dalje mladi Džošua Vajnder i napadač Džejden Umeh, dok novo pojačanje Alesandro Čirkati još uvek nema pravo nastupa.

Orhus stiže u Portugal sa titulom danskog šampiona, ali i sa ogromnim oscilacijama koje prikazuje ovog leta na evro-sceni. Izabranici koji su uspeli da deklasiraju Leh u Poznanju sa 4:1, samo jedno kolo kasnije doživeli su pravu katastrofu u Azerbejdžanu gde ih je Sabah porazio sa ubedljivih 4:0. Upravo te defanzivne slabosti na gostujućim terenima najveća su briga za Dance pred izlazak na travnjak jednog od najbučnijih stadiona u Evropi.

Očekuje se da će se Orhus opredeliti za čvrst defanzivni blok i vrebati šansu iz kontranapada, ali pitanje je koliko će njihova poslednja linija moći da izdrži rani pritisak domaćina. Kada se na sve doda tradicija po kojoj Benfika nema poraz na domaćem terenu u ovom takmičenju još od 2009. godine, jasno je pred kakvom se planinom nalaze gosti.

Razlika u klasi, individualnom kvalitetu i trenutnoj formi je drastična. Benfika će želeti da sve dileme oko prolaza reši već pred svojim navijačima, a kako Danci redovno kapituliraju na gostovanjima, naš izbor je kombinacija efikasnosti i pobede domaćina.

NAŠ TIP: 1-1 & 3-6 (2.10)



