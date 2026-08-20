DRVO USMRTILO ŽENU, TORNADO NOSI KROVOVE... Oluje izazvale opšti hoas, jezivi prizori snažnog nevremena (VIDEO)
JAKE oluje pogodile su više delova Nemačke, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, više ljudi je povređeno, a desetine objekata su oštećene.
U Valdorfu u Rajnland-Palatinatu, 58-godišnju ženu usmrtilo je drvo koje je oluja iščupala iz korena i oborila na natkriveni prostor gde se sklonila sa još jednom ženom, koja je teško povređena i prevezena u bolnicu, preneo je Špigel.
U Vestervaldu oluja je oštetila najmanje dve zgrade, dok su delovi fasada i drugi predmeti leteli usled jakog vetra.
U Hesenu je oštećeno oko 60 kuća, pri čemu su sa pojedinih objekata odneti čitavi krovovi. Prema navodima policije, u Solmsu je verovatno tornado odneo krovove sa pojedinih kuća, od kojih su neke postale nenastanjive.
U Laubahu je palo drvo oštetilo rezervoar za gas, zbog čega je područje u radijusu od 200 metara evakuisano.
Grom je verovatno izazvao požar na krovu kuće u Altenbojtenu, dok su tokom noći zabeleženi brojni pozivi zbog oborenih stabala i poplavljenih podruma.
Tornado je potvrđen i u Firstenvaldeu u Brandenburgu, saopštila je Nemačka meteorološka služba. Tamo su zabeležena oborena stabla i oštećenja objekata, uključujući najmanje jedan otkinuti krov, ali nema izveštaja o povređenima.
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