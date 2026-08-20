Svet

DRVO USMRTILO ŽENU, TORNADO NOSI KROVOVE... Oluje izazvale opšti hoas, jezivi prizori snažnog nevremena (VIDEO)

Танјуг

20. 08. 2026. u 08:36

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JAKE oluje pogodile su više delova Nemačke, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, više ljudi je povređeno, a desetine objekata su oštećene.

ДРВО УСМРТИЛО ЖЕНУ, ТОРНАДО НОСИ КРОВОВЕ... Олује изазвале општи хоас, језиви призори снажног невремена (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/WELT

U Valdorfu u Rajnland-Palatinatu, 58-godišnju ženu usmrtilo je drvo koje je oluja iščupala iz korena i oborila na natkriveni prostor gde se sklonila sa još jednom ženom, koja je teško povređena i prevezena u bolnicu, preneo je Špigel.

U Vestervaldu oluja je oštetila najmanje dve zgrade, dok su delovi fasada i drugi predmeti leteli usled jakog vetra.

U Hesenu je oštećeno oko 60 kuća, pri čemu su sa pojedinih objekata odneti čitavi krovovi. Prema navodima policije, u Solmsu je verovatno tornado odneo krovove sa pojedinih kuća, od kojih su neke postale nenastanjive.

U Laubahu je palo drvo oštetilo rezervoar za gas, zbog čega je područje u radijusu od 200 metara evakuisano.

Grom je verovatno izazvao požar na krovu kuće u Altenbojtenu, dok su tokom noći zabeleženi brojni pozivi zbog oborenih stabala i poplavljenih podruma.

Tornado je potvrđen i u Firstenvaldeu u Brandenburgu, saopštila je Nemačka meteorološka služba. Tamo su zabeležena oborena stabla i oštećenja objekata, uključujući najmanje jedan otkinuti krov, ali nema izveštaja o povređenima.

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