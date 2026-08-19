Nesreće

BUKTI U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Požar zahvatio lovište, Vojvodinašume otvorile kapije za životinje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAR u Deliblatskoj peščari proširio se na ograđeno lovište Dragićev Hat, a izvršni direktor za šumarstvo u "Vojvodinašumama" Marko Marinković izjavio je da je to preduzeće otvorilo kapije kako bi se životinje sklonile od vatre i obezbedilo dodatna pojilišta.

БУКТИ У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ: Пожар захватио ловиште, Војводинашуме отвориле капије за животиње

Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

-Mi smo interventno otvorili sve kapije ograđenih delova lovišta i čitave frontove ograda, kako bi divljač mogla da se evakuiše u refugijume i delove koji nisu zahvaćeni požarom, rekao je za Tanjug Marinković.

On je naveo da je preduzeće "Vojvodinašume" uspostavilo šest aktivnih pojila i 28 pojila za životinje.

-To znači ukupno 34 pojila na kojima divljač može da se napaja vodom. Nalaze se i hranilišta tamo gde ima potrebe za dohranom, dodao je Marinković.

Jak vetar otežava ekipama pristup najkritičnijim tačkama požara u Deliblatskoj peščari, a požar je do sada zahvatio više od 3.500 hektara.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica