BUKTI U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Požar zahvatio lovište, Vojvodinašume otvorile kapije za životinje
POŽAR u Deliblatskoj peščari proširio se na ograđeno lovište Dragićev Hat, a izvršni direktor za šumarstvo u "Vojvodinašumama" Marko Marinković izjavio je da je to preduzeće otvorilo kapije kako bi se životinje sklonile od vatre i obezbedilo dodatna pojilišta.
-Mi smo interventno otvorili sve kapije ograđenih delova lovišta i čitave frontove ograda, kako bi divljač mogla da se evakuiše u refugijume i delove koji nisu zahvaćeni požarom, rekao je za Tanjug Marinković.
On je naveo da je preduzeće "Vojvodinašume" uspostavilo šest aktivnih pojila i 28 pojila za životinje.
-To znači ukupno 34 pojila na kojima divljač može da se napaja vodom. Nalaze se i hranilišta tamo gde ima potrebe za dohranom, dodao je Marinković.
Jak vetar otežava ekipama pristup najkritičnijim tačkama požara u Deliblatskoj peščari, a požar je do sada zahvatio više od 3.500 hektara.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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