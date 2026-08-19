TEŠKA NOĆ: Više osoba ozbiljno povređeno u nesrećama
DVE osobe teško su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Na auto-putu u smeru ka Šidu posle skretanja za Dobanovce, u 23.35, 43-godišnji muškarac povređen je u udesu u kojem je auto udario u kamion.
Povređeni je prevezen u KBC Zemun.
U 00.45 u ulici Kneza Miloša, 33-godišnja žena povređena je u udesu i prevezena u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 106 intervencija od kojih je 26 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici.
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