Nesreće

SUDARALI SE AUTOBUS I AUTOMOBIL, IMA MRTVIH: Teška nesreća u Mladenovcu (FOTO)

В.Н.

19. 08. 2026. u 07:22

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JEDNA osoba je poginula, a nekoliko je lakše povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila malo pre ponoći u Mladenovcu, kod skretanja za "Lastu", pišu lokalni mediji.

СУДАРАЛИ СЕ АУТОБУС И АУТОМОБИЛ, ИМА МРТВИХ: Тешка несрећа у Младеновцу (ФОТО)

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Prema nezvaničnim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo, marke "audi", i autobus. Tom priliko život je izgubio vozač putničkog vozila (42) iz Granica.

U autobusu, lakše je povređen vozač i više putnika.

Istraga je u toku, a vodi je Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, piše "Mladenovac uživo".

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