PIJAN UDARIO AZERBEJDŽANCA NA ELEKTRIČNOM BICIKLU I TEŠKO GA POVREDIO: Pobegao sa lica mesta, a na saslušanju odbio da govori
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja doneli su rešenje o zadržavanju A.M.( 24 ) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 1 Krivičnog zakonika i krivičnog dela Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296 stav 1 Krivičnog zakonika.
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