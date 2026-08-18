PIJAN UDARIO AZERBEJDŽANCA NA ELEKTRIČNOM BICIKLU I TEŠKO GA POVREDIO: Pobegao sa lica mesta, a na saslušanju odbio da govori

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja doneli su rešenje o zadržavanju A.M.( 24 ) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 1 Krivičnog zakonika i krivičnog dela Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296 stav 1 Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je 16.avgusta u Zemunu, kao učesnik u saobraćaju, usled ne pridržavanja propisa i pod dejstvom alkohola, ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost ljude, te kao vozač motornog vozila ostavio bez pomoći lice koje je povređeno - objašnjavaju iz Tužilaštva. - Tom prilikom kod oštećenog M. K., državljanina Azerbejdžana, nastupile su teške telesne povrede opasne po život.

Kako dalje navode iz Trećeg OJT, A. M. je delo počinio na taj način što je upravljajući putničkim automobilom udario u vozilo i nabacio, a potom na kolovoz oborio oštećenog koji je upravljao električnim biciklom. (Iako je video šta je uradio, A.M. se udaljio sa mesta nezgode ne pružajući pomoć povređenom licu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom A.M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedena krivična dela, nakon čega je isti na saslušanju odbio da iznese odbranu.

- Zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti kriivčno delo i postojanja drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva , Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo osnovnom sudu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom A.M. - kaže se u saopštenju.