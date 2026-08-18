TRAŽILI MU NOVAC, PA GA UGURALI U AUTO: Detalji odmice muškarca u Novom Sadu
NOVOSADSKA policija je, u gotovo filmskoj akciji, u ponedeljak uveče uhapsila dvoje osumnjičenih za otmicu G. D. (39) iz Novog Sada.
Lisice na ruke stavljene su D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga, zbog sumnje da su počinili ovo krivično delo, a akciju hapšenja operativci MUP izveli su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.
Prava drama počela je sinoć, oko 22.10, u Petrovaradinu, u Ulici Račkog, kod gradilišta, koje je u to vreme bilo zatvoreno i bez radnika. Nemile scene na ulici, po mraku, ipak su videli pojedini stanari iz obližnje stambene zgrade, i odmah su alarmirali policiju.
Muškarac, koji je bio otet, pokušavao je da se otrgne i pobegne, ali nije uspevao. Navodno je u jednom trenutku G. D. uspeo da skine majicu sa sebe kako bi se izbavio iz ruku otmičara, ali je uguran u vozilo.
Prema nezvaničnim saznanjima, kidnapovani muškarac je na silu uguran u automobil "mercedes", G klase, sa registarskim oznakama BiH. Ubrzo nakon prve dojave, policiji je, kako saznajemo, opet javljeno da se na ulici dogodila otmica, odnosno da je čovek na silu uguran u vozilo i da su na njemu bili vidljivi tragovi krvi, što je ukazivalo da je povređen, i da se automobil, za čijim je volanom bila ženska osoba, brzo udaljio odatle, prema Mišeluku i Bukovačkom putu.
Određeno zadržavanje
OSUMNjIČENIMA je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Novosadska policija zvanično je danas saopštila da se sumnja da je D. E. u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja.
- Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, muškarca ugurao u vozilo, a zatim se zajedno sa J. V. udaljio u pravcu petlje Mišeluk - navodi se u saopštenju novosadske policije. -
Osumnjičeni su ubrzo nađeni, kao i vozilo.
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