TEŠKA NESREĆA U IVANJICI: Auto pokosio devojku
U NASELjU Lučka Reka u Ivanjici, u blizini benzinske pumpe, sinoć oko 1.30 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređena devojka, sprenose mediji.
Prema nezvaničnim informacijama, devojka inicijala T. D. prelazila je kolovoz kada je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, došlo do kontakta sa belim automobilom marke "Renault Clio" kojim je upravljala M.R.
Prema nezvaničnim navodima, T. D. je od siline udara odbačena nekoliko metara i zadobila je vidljive povrede.
O događaju su obavešteni policija i Hitna pomoć.
(Telegraf)
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