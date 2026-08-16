ISTORIJSKI PAD BEOGRADSKOG UNIVERZITETA NA ŠANGAJSKOJ LISTI: Bruka, eto šta su nam uradili Đokić i blokaderi

NASTAVLjA se pad rejtinga BU na svim relevantnim listama.

TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ b

Političar Vladan Đokić i blokaderi direktno su krivi za najnoviji strmoglavi pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi. Univerzitet u Beogradu sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta, dok je prošle godine bio među 500 najboljih. A to se dogodilo za vreme dok je na čelu Univerziteta Vladan Đokić koji predvodi blokaderski pokret.

Za ovo su direktno krivi rektor Univerziteta Vladan Đokić, kao i studenti-blokaderi koji su sistemski radili na razaranju ove institucije. Ako bi došli na vlast, tako bi nam uništili i srozali čitavu zemlju.

Da podsetimo, za manje od pet godina „vladavine“ rektora Vladana Đokića Beogradskim univerzitetom (BU), ova nekada slavna institucija sa tradicijom dugom 187 godina pala je za čak 39 mesta na listi Global 2000 Centra za visoko rangiranje univerziteta (CWUR), koja pored Šangajske predstavlja najvažniju listu rangiranja univerziteta na svetu.

Naime, prema poslednjem istraživanju CWUR iz 2025. godine, BU se nalazio na 387. mestu ovog prestižne liste, dok je 2021, kada je Đokić prvi put izabran za rektora, bio na 348. mestu i od tada svake godine beleži stabilan pad na ovoj rang-listi.

Za razliku od drugih istraživanja, rangiranje CWUR se ne fokusira samo na naučne rezultate i podatke koje dostavljaju sami fakulteti, već na sam kvalitet obrazovanja i uspeh koji postižu svršeni studenti Univerziteta, ali i uticaj koji imaju u globalnom poslovnom svetu. Prema CWUR, ključni elementi za rangiranje Univerziteta su kvalitet obrazovanja, zaposlenost alumnista, kvalitet fakulteta i istraživački učinak.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je da je poražavajuće što je Beogradski univerzitet pao na Šangajskoj listi i da je to direktna posledica blokada i rektora Vladana Đokića.

Mali je na ovaj strmoglavi pad Univerziteta reagovao na društvenim mrežama i istakao da je Đokić, umesto da se bori za kvalitetnije obrazovanje, ušao u politiku i uništio ugled ove institucije.

„Porazna mi je, tužna i zabrinjavajuća činjenica da je Beogradski univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, pao na Šangajskoj listi, tako da se sada nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta. Laži N1 i Nove S očigledno nisu uspele da ubede one koji odlučuju o rangiranju Univerziteta. Ovo je direktna posledica svega onoga što su tokom prošle i ove godine radili blokaderi i rektor Univerziteta Vladan Đokić. Umesto da se rektor bori za bolje i kvalitetnije obrazovanje, on je ušao u politiku i uspeo da za samo godinu dana, u oblasti koja je njegova, uništi ugled i kredibilitet Univerziteta, da nam uništi sistem obrazovanja i naše fakultete“, napisao je Mali na svom Instagram profilu.

Mali je ocenio da to dovoljno govori o tome kako bi uništili zemlju kada bi došli na vlast.

„To dovoljno govori o tome kako bi nam uništili zemlju kada bi došli na vlast. Ako su uspeli da za samo godinu dana ovo urade u oblasti kojom se bave i u kojoj su stručni, zamislite kako bi nas unazadili i ugrozili stabilnost dinara, investicioni kreditni rekting, zaustavili investicije, plate i penzije. Kada su vam od vašeg posla i nauke važnije političke ambicije - ovo je rezultat. I zato pitam - da li će zbog političkih ambicija jednog čoveka odgovarati mladi ljudi i ceo naš sistem obrazovanja? Moramo da nastavimo da se borimo za bolje obrazovanje i da vratimo Univerzitetu u Beogradu ugled i položaj koji mu pripada“, zaključio je Mali.

(Alo)