3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
17.00 Sarpsobrg - Sandefjord UG 3+ (1.50)
21.30 Selta Vigo - Osasuna UG 3+ (2.17)
Ukupna kvota: 5.44
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
16. 08. 2026. u 14:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
16. 08. 2026. u 12:20
KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro
16. 08. 2026. u 11:58
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
16. 08. 2026. u 10:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PRENOS, PARTIZAN - RADNIČKI 1923! Stativa! Crno-beli se sa debitantom zahuktavaju za Špance!
Sva dešavanja sa utakmice petog kola Superlige Srbije iz Humske pratite uživo na našem portalu.
16. 08. 2026. u 21:25
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)