Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

16. 08. 2026. u 09:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

3+ TIKET ZA NEDELjU

17.00 Sarpsobrg - Sandefjord UG 3+ (1.50)

21.00 Partizan - Radnički 1923 UG 3+ (1.67)
21.30 Selta Vigo - Osasuna UG 3+ (2.17)

 Ukupna kvota: 5.44

 

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