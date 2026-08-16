ŠOKANTNA ODLUKA TUŽILAŠTVA! Pretnje smrću Kneževiću svedene na „drsko ponašanje“: Beranac će odgovarati samo prekršajno

BERANAC Jovan Petrović (41) prekršajno će odgovarati zbog uvredljivih poruka koje je putem „Fejsbuka” uputio predsedniku Demokratske narodne partije i poslaniku u Skupštini Crne Gore Milanu Kneževiću, pošto je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama ocenilo da u njegovim objavama nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

V.K.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je postupak pokrenut na osnovu saznanja iz medija, iako Knežević prethodno nije podneo prijavu zbog poruka koje su mu upućene.

- Postupajući po saznanjima iz medija, a povodom navoda o uvredljivom i pretećem sadržaju upućenom poslaniku u Skupštini Crne Gore Milanu Kneževiću putem društvenih mreža, službenici Uprave policije preduzeli su mere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali lice koje je ostavilo predmetni komentar i procesuirali ga u skladu sa zakonom - naveli su iz policije.

Prema njihovim navodima, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, nakon što su saznali za spornu objavu, samoinicijativno započeli postupanje u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Knežević je potom pozvan da u policijskim prostorijama, u svojstvu građanina, da obaveštenje o čitavom slučaju, ali se pozivu nije odazvao.

Policija je, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Berane, identifikovala J. P. (41) iz Berana i dovela ga u službene prostorije.

- Utvrđeno je da je J. P. na svom Fejsbuk nalogu objavio predmetni sadržaj kojim je vređao poslanika Milana Kneževića - saopštila je policija.

Posle kriminalističke obrade i prikupljanja obaveštenja, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je ocenio da nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

- Protiv J. P. je podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 7 stav 1 Zakona o javnom redu i miru – vređanje drugog ili drsko ponašanje - naveli su iz Uprave policije.

Slučaj je izazvao pažnju javnosti nakon što su objavljene poruke sa naloga na „Fejsbuku” pod imenom Jovo Petrović, u kojima je Knežević najpre nazvan „bezbožnikom koji je udario na Crkvu”, posle čega su usledile znatno teže poruke.

Autor objave je, između ostalog, napisao da bi Kneževića, kada to ne bi bilo kažnjivo, „stavio na takve muke da bi proklinjao dan kada se rodio”, uz poruke o fizičkom nasilju i premlaćivanju.

Iz DNP-a su, međutim, nakon saopštenja policije oštro kritikovali pravnu kvalifikaciju slučaja.

Portparolka stranke Jovana Todorović saopštila je da Knežević nije podneo prijavu protiv Petrovića i da je, prilikom telefonskog razgovora sa policijskim inspektorom, rekao da se ne oseća ugroženo niti uplašeno, posle čega je odbio da dođe u Centar bezbednosti kako bi dao izjavu.

- Imajući u vidu da se tužilaštvo već odredilo da nema elemenata krivičnog dela u Petrovićevoj objavi da bi tukao Kneževića do smrti, već da se radi o uvredama, onda je sasvim logično što je predsednik DNP-a, poučen ranijim reakcijama policije i tužilaštva, odbio da dođe u CB i da izjavu - navela je Todorovićeva.

Ona je ocenila da svođenje takvih poruka na prekršaj i „drsku uvredu” šalje lošu poruku o odnosu institucija prema pretnjama upućenim javnim funkcionerima.

- Kvalifikovati drskom uvredom nečiju javno publikovanu želju da do smrti pretuče poslanika i predsednika parlamentarne stranke predstavlja ogroman iskorak u iskazivanju građanskih prava i sloboda, na čemu od srca čestitamo tužilaštvu - ironično je poručila portparolka DNP-a.

Posebno je ukazala da sporna objava, prema navodima stranke, ni nakon postupanja nadležnih organa nije uklonjena.

- A činjenica da Jovan Petrović nije ni obrisao svoju objavu u kojoj preti smrću Milanu Kneževiću dovoljno govori o snazi države i njenih institucija - navela je Todorovićeva.

Iz DNP-a ističu i da je neposredan povod za napad na Kneževića bio njegov javni stav o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i patrijarhu Porfiriju.

- I na kraju, javnosti radi, povod za ovakvu reakciju prema Milanu Kneževiću bila je njegova izjava i stav da je vrhovni poglavar SPC Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije. Dovoljan razlog da neko poželi da ga tuče do smrti, pod uslovom da ne mora u zatvor - zaključila je Todorovićeva.

Uprava policije je, sa druge strane, pozvala sve građane, uključujući javne funkcionere i nosioce javnih funkcija, da svaki događaj za koji smatraju da može predstavljati pretnju ili drugo protivpravno ponašanje prijave policiji bez odlaganja i pre njegovog objavljivanja u javnosti, kako bi nadležni organi mogli pravovremeno da reaguju.

Ovo, inače, nije prvi slučaj da se Knežević suočava sa uvredama i pretećim porukama na društvenim mrežama, a najnoviji slučaj ponovo je otvorio pitanje granice između uvrede i pretnje, kao i načina na koji institucije u Crnoj Gori pravno kvalifikuju poruke u kojima se javnim ličnostima najavljuje fizičko nasilje.

Foto: Printskrin Facebook/Jovo Petrović

(Politika onlajn)

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