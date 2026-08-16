KO JE KOME BRAT? Srbija dala vakcine, helikoptere i otvorena vrata, a ovako joj je Crna Gora uzvratila

ODLUKA od 9. oktobra 2008. godine da se prizna jednostrano proglašena nezavisnost Kosova ostaje najsramniji geopolitički potez u istoriji Crne Gore.

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Postoji trenutak u odnosima dve države kada diplomatske fraze, protokolarni osmesi i isprazne priče o „najboljim mogućim odnosima“ više nisu dovoljni, navodi Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik Prve televizije, u svojoj kolumni za portal Borba.me.

Kada se skloni ta zavesa, ostaje surova računica i jednostavan bilans činjenica: šta je ko dao, a šta je ko vratio.

Pitanje ko je kome zaista brat u relacijama između Beograda i Podgorice ne meri se usiljenim izjavama na konferencijama za štampu, već ponašanjem u krizama i postupcima kada se lome vitalni državni i nacionalni interesi.

Šta je Srbija dala Crnoj Gori: Pomoć bez uslova i otvorena vrata

Kada god se Crna Gora našla pred ozbiljnim izazovom, bilo zdravstvenim, prirodnim ili ekonomskim, Srbija nije pitala ko sedi u zgradi predsednika ili vlade u Podgorici. Pomagala je odmah i bezuslovno.

Spasonosne vakcine u trenucima zdravstvenog sloma:

Dok je Crna Gora u panici čekala prve doze protiv koronavirusa, Srbija je prva uputila donaciju vakcina „sputnjik V“. Nije se gledalo na političke razlike, doze su stizale direktno u ruke zdravstvenih radnika i građana kada su bile najpotrebnije.

Vazduhoplovna flota za gašenje požara:

Kada su tokom letnjih meseci razorni požari gutali crnogorsku obalu i sever, a domaći kapaciteti bili nedovoljni da obuzdaju vatrenu stihiju, MUP Srbije slao je helikopter.

Srpska posada je danima rizikovala živote braneći crnogorske kuće i imovinu, što je zvanično potvrdila i vlada Crne Gore.

Otvorena vrata za život, rad i lečenje:

Decenijama unazad, Srbija drži širom otvorena vrata za građane Crne Gore, od besplatnog studiranja hiljada crnogorskih studenata, preko vrhunskog lečenja u beogradskim kliničkim centrima, do potpunog prava na rad i građenje karijera bez ikakvih administrativnih prepreka.

Šta je zvanična Podgorica vratila Beogradu: Geopolitički udarci i unutrašnji inženjering

Onog trenutka kada bi se ugasile vatre i prostrujala zdravstvena pomoć, zvanična Podgorica se redovno vraćala praksi koja se teško može nazvati drugačije nego političkim zabijanjem noža u leđa.

Priznanje lažne države Kosovo i otimanje 14 odsto teritorije:

Odluka od 9. oktobra 2008. godine da se prizna jednostrano proglašena nezavisnost Kosova ostaje najsramniji geopolitički potez u istoriji Crne Gore.



Isterivanje i potiskivanje srpskog jezika:

Iako zvanični podaci popisa iz 2023. godine potvrđuju da je srpski jezik maternji za 43,52 odsto stanovništva, dok crnogorskim govori 36,23 odsto, vlast u Podgorici odbija da mu vrati status službenog jezika. Time se stvara nezabeležen presedan u Evropi, da jezik kojim zvanično govori najveći broj stanovnika sopstvene države ostaje pravno potisnut kao kategorija drugog reda.

Granice kao politički filter za pisce, istoričare i novinare

Od Matije Bećkovića, Aleksandra Rakovića, Čedomira Antića i Dejana Mirovića za vreme režima DPS-a, pa sve do najnovijih zabrana ulaska novinaru Draganu J. Vučićeviću i zabrane emitovanja signala srpskih medija, Podgorica je demonstrirala da se boji srpske reči i analitičke misli.

Umesto protoka ideja, stvorena je praksa pravljenja „spiskova nepodobnih“.

Logistika za rušenje vlasti u Beogradu:

Dok se svaka reakcija Beograda u vezi sa zaštitom prava srpskog naroda u Crnoj Gori dežurno proglašava za „brutalno mešanje i velikosrpski paternalizam“, pojedini crnogorski političari i javni radnici bez ustručavanja odlazili su u Beograd kako bi marširali na protestima i direktno pružali logistiku i podršku strukturama koje pokušavaju da sruše legitimno izabranu vlast u Srbiji.

Dobrosusedstvo nije jednosmerna ulica

Kada se podvuče crta, pitanje sa početka teksta dobija svoj nepogrešiv odgovor. Srbija je u ovom odnosu pokazala šta znači bratska svest, solidarnost i državni format.

Zvanična Podgorica je, sa druge strane, pokazala da pati od hronične geopolitičke šizofrenije: pomoć iz Beograda je dobrodošla dok gori i dok treba spasavati živote, ali se čim prođe opasnost nastavlja sa antisrpskom politikom i dodvoravanjem inostranim centrima moći.

Ovakav odnos nije održiv. Suvereno pravo Crne Gore ne može biti izgovor za ucenjivačku i nezahvalnu politiku, jer dobrosusedstvo i poštovanje nikada nisu bili, niti mogu biti, jednosmerna ulica





piše: Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik Prve televizije i osnivač portala Borba