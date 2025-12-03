PRIMEĆENO TELO U RECI RZAV: Vatrogasci na licu mesta - užas kod Arilja
U RECI Rzav, na lokaciji Uski vir kod Arilja, jutros je primećeno telo utopljenika, potvrđeno je nezvanično.
Na lice mesta su izašli tri vatrogasca spasioca iz jedinice u Arilju, sa jednim vozilom.
U toku je izvlačenje tela.
(Blic)
