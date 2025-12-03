Nesreće

PRIMEĆENO TELO U RECI RZAV: Vatrogasci na licu mesta - užas kod Arilja

В.Н.

03. 12. 2025. u 11:10

U RECI Rzav, na lokaciji Uski vir kod Arilja, jutros je primećeno telo utopljenika, potvrđeno je nezvanično.

N.Janković

Na lice mesta su izašli tri vatrogasca spasioca iz jedinice u Arilju, sa jednim vozilom.

U toku je izvlačenje tela.

(Blic)

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

