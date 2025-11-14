Nesreće

MUŠKARAC SE POLIO BENZINOM I ZAPALIO: Jezive scene u Apatinu

В. Н.

14. 11. 2025. u 15:36

U APATINU se sinoć desila tragedija koja je potresla ceo grad. Muškarac P. P. (47) oduzeo je sebi život oko 22 časa, ostavljajući za sobom jezive prizore koje su slučajni prolaznici zatekli.

МУШКАРАЦ СЕ ПОЛИО БЕНЗИНОМ И ЗАПАЛИО: Језиве сцене у Апатину

Foto: Novosti Online

Prema dostupnim informacijama, on je na livadici u blizini vodotornja doneo kanticu sa benzinom, polio se zapaljivom tečnošću i potom se sam spalio. Sve se odigralo u svega nekoliko trenutaka. 

Ekipe hitne pomoći stigle su vrlo brzo, ali, uprkos brzom dolasku, mogle su samo da proglase smrt muškarca, pošto više nije bilo mogućnosti da mu se pomogne.

Policija je izašla na teren i obavila detaljan uviđaj, dok je telo stradalog Apatinca upućeno na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti, prenela je Republika.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"