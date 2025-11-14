MUŠKARAC SE POLIO BENZINOM I ZAPALIO: Jezive scene u Apatinu

U APATINU se sinoć desila tragedija koja je potresla ceo grad. Muškarac P. P. (47) oduzeo je sebi život oko 22 časa, ostavljajući za sobom jezive prizore koje su slučajni prolaznici zatekli.

Foto: Novosti Online

Prema dostupnim informacijama, on je na livadici u blizini vodotornja doneo kanticu sa benzinom, polio se zapaljivom tečnošću i potom se sam spalio. Sve se odigralo u svega nekoliko trenutaka.

Ekipe hitne pomoći stigle su vrlo brzo, ali, uprkos brzom dolasku, mogle su samo da proglase smrt muškarca, pošto više nije bilo mogućnosti da mu se pomogne.

Policija je izašla na teren i obavila detaljan uviđaj, dok je telo stradalog Apatinca upućeno na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti, prenela je Republika.