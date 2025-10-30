TRAGEDIJA U VRANJU: Kamionom pregazio kolegu

PO nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u vranju određeno je zadržavanje D. J. (66), vozaču teretnjaka.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

N. Đ. (38) poginuo je juče na gradilištu u Mostarskoj ulici u Vranju!

Kako je potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koje vodi istragu, N. Đ. je radio na gradilištu kada je došlo do stravične nesreće.

- Vozač kamiona D. J. (66) kretao se unazad kako bi istovario šljunak, kada je pregazio radnika N. Đ. (38), koji je u tom trenutku izlazio iz šahte. Radnik je, usled teških povreda, preminuo u Zdravstvenom centru Vranje, uprkos brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći - rekao je portparola tužilaštva, Miodrag Stojanović.

Kako je dodao, policija je odmah izvršila uviđaj na licu mesta, a po nalogu tužilaštva obavljeno je alkotestiranje vozača i prikupljaju se video-zapisi sa okolnih objekata radi potpune rekonstrukcije nesreće.



Vozaču D. J. određeno je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

(Kurir)

BONUS VIDEO