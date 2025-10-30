TRAGEDIJA U VRANJU: Kamionom pregazio kolegu
PO nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u vranju određeno je zadržavanje D. J. (66), vozaču teretnjaka.
N. Đ. (38) poginuo je juče na gradilištu u Mostarskoj ulici u Vranju!
Kako je potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koje vodi istragu, N. Đ. je radio na gradilištu kada je došlo do stravične nesreće.
- Vozač kamiona D. J. (66) kretao se unazad kako bi istovario šljunak, kada je pregazio radnika N. Đ. (38), koji je u tom trenutku izlazio iz šahte. Radnik je, usled teških povreda, preminuo u Zdravstvenom centru Vranje, uprkos brzoj intervenciji ekipe Hitne pomoći - rekao je portparola tužilaštva, Miodrag Stojanović.
Kako je dodao, policija je odmah izvršila uviđaj na licu mesta, a po nalogu tužilaštva obavljeno je alkotestiranje vozača i prikupljaju se video-zapisi sa okolnih objekata radi potpune rekonstrukcije nesreće.
Vozaču D. J. određeno je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.
(Kurir)
