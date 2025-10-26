AUTOMOBIL ZGUŽVAN, DELOVI RASUTI PO PUTU: Težak udes na ibarskoj magistrali, ima povređenih
SAOBRAĆAJNA nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila, dogodila se večeras na Ibarskoj magistrali, kod skretanja za Železnik.
Prema rečima očevidaca, došlo je do sudara dva automobila. Kako se navodi, dve osobe su lakše povređene, jedan automobil je zgužvan, a delovi rasuti po putu.
Na licu mesta su policija i ekipe Hitne pomoći.
Saobraćaj na ovoj deonici se odvija usporeno.
(Republika)
