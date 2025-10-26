AUTOMOBIL ZGUŽVAN, DELOVI RASUTI PO PUTU: Težak udes na ibarskoj magistrali, ima povređenih

SAOBRAĆAJNA nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila, dogodila se večeras na Ibarskoj magistrali, kod skretanja za Železnik.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Prema rečima očevidaca, došlo je do sudara dva automobila. Kako se navodi, dve osobe su lakše povređene, jedan automobil je zgužvan, a delovi rasuti po putu.

Na licu mesta su policija i ekipe Hitne pomoći.

Saobraćaj na ovoj deonici se odvija usporeno.

(Republika)

BONUS VIDEO