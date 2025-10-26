Nesreće

AUTOMOBIL SLETEO U DUNAV: Muškarac i žena iskočili iz vozila u pokretu

Новости

26. 10. 2025. u 17:09

SINOĆ oko 23.55 časova na Putu za Ada Huju došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil sleteo sa puta u Dunav.

АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ДУНАВ: Мушкарац и жена искочили из возила у покрету

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Automobilom je upravljao muškarac, dok je žena bila na mestu suvozača.

- Oni su uspeli da izađu iz vozila pre nego što je automobil sleteo - kaže izvor za "Blic"

Na lice mesta je izašla Hitna pomoć i policija.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVO KOLIKA KAZNA ČEKA VOZAČA AUDIJA: Usmrtio tročlanu porodicu na Novom Beogradu
Hapšenja i istraga

0 7

EVO KOLIKA KAZNA ČEKA VOZAČA "AUDIJA": Usmrtio tročlanu porodicu na Novom Beogradu

SAOBRAĆAJNE nesreće se događaju iznenada i nose velike žrtve te je baš zbog toga važno da se strogo poštuju svi propisi, kao i da se ponekad ne uradi čak ni nešto što je dozvoljeno, izjavio je saobraćajni veštak i profesor na Saobraćajnom fakultetu Boris Antić i dodao da je alkohol jedan od uticajnijih elemenata koji doprinosi nesrećama u saobraćaju.

26. 10. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!