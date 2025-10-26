AUTOMOBIL SLETEO U DUNAV: Muškarac i žena iskočili iz vozila u pokretu
SINOĆ oko 23.55 časova na Putu za Ada Huju došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil sleteo sa puta u Dunav.
Automobilom je upravljao muškarac, dok je žena bila na mestu suvozača.
- Oni su uspeli da izađu iz vozila pre nego što je automobil sleteo - kaže izvor za "Blic"
Na lice mesta je izašla Hitna pomoć i policija.
