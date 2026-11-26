NEMAČKA policija potvrdila je danas da je nađeno beživotno telo Srpkinje Tamare Škorić (39), čiji je nestanak bio prijavljen 10. novembra, kada je poslednji put viđena.

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Prema pisanju tamošnjih medija, telo je otkriveno u šumskom području kod Murharta u pokrajini Baden-Virtemberg.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, nema nikakvih indicija, niti tragova koji bi ukazivali da je Tamara ubijena. Portparol policije je naveo da dosadašnja saznanja upućuju na mogućnost samoubistva, ali još ne isključuje u potpunosti druge okolnosti.

Tačan uzrok smrti biće poznat kad stignu rezultati obdukcije.

Ova majka četvoro maloletne dece, trojice sinova, od kojih jedan ima autizam, i ćerke, najveći deo vremena provodila je uz svoju decu, često snimajući sadržaj za društvene mreže. Na dan nestanka, prema rečima jedne komšinice, čije dete ide u vrtić sa Tamarino dvoje dece, navodi da joj nije izgledala dobro i da je delovala veoma uznemireno i ljutito, zbog čega se nije usudila da joj priđe.

Navodno, odatle je otišla u stan iz kog je izašla nakon nekog vremena sama, vidno uzrujana. Policija je tada saopštila da ima informacije da je Tamara koristila usluge Ubera ili taksija.

Istraga se bila fokusirala na pretragu nepristupačnih delova prirode oko Murharta, kao i na proveru tragova koji ukazuju da je napustila mesto prebivališta. Pored policajaca, u potragu su bili uključeni i psi.