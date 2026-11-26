VELIKA podrška za crveno-bele!

Foto: Novosti/Č.V.

Iako je zima i veliki minus u Gentu, navijači Crvene zvezde došli su na tribine "Planet Grup arene", njih oko 1.000 pružili su podršku izabranicima Alberta Rijere.

Ovo je veoma važno za šampiona Srbije, pošto je ovo prva utakmica u takmičenju u kom će "delije" na gostovanju.

Protiv Lugana nisu mogli da pomognu, s obzirom na to da su odrađivali kaznu zarađenu na utakmici sa Viktorijom Plzen.

Foto: Novosti/Č.V.

Podsetimo, Crvena zvezda je na današnji dan 2020. godine pobedila na istom ovom mestu sa 2:0, tada u Ligi Evrope.