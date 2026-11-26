BRNABIĆ: "Čak i nedeljnik Vreme priznaje - Čupić najbrže izabrani predsednik Skupštine još od 2000. godine"
NARODNA poslanica Ana Brnabić napisala je na Iksu da je i nedeljnik Vreme naveo kako je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije još od 2000. godine, čime se, kako Brnabić navodi, ruše laži o tome da je opozicija opstruirala izbor predsednika Skupštine.
- Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić i poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nešto opstruisali. Sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari je laž. Sve je prevara. Nama je Srbija na prvom mestu. Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji, umesto što gasite medije, hapsite novinare i urednike, ukidate demokratiju i gazite Ustav - napisala je Brnabić na Iksu.
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