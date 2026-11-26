NARODNA poslanica Ana Brnabić napisala je na Iksu da je i nedeljnik Vreme naveo kako je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik Narodne Skupštine Republike Srbije još od 2000. godine, čime se, kako Brnabić navodi, ruše laži o tome da je opozicija opstruirala izbor predsednika Skupštine.

Foto: Tanjug/Narodna skupština RS/Miloš Miškov

- Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić i poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nešto opstruisali. Sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari je laž. Sve je prevara. Nama je Srbija na prvom mestu. Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji, umesto što gasite medije, hapsite novinare i urednike, ukidate demokratiju i gazite Ustav - napisala je Brnabić na Iksu.

Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić @avucic i poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" nešto opstruisali. Sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari je laž. Sve je prevara. Nama je Srbija na prvom mestu. Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji, umesto što gasite medije, hapsite novinare i urednike, ukidate demokratiju i gazite Ustav. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 26, 2026



