Sva dešavanja sa "Planet grup arene" pratite uživo iz minuta u minut.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

GENT - CRVENA ZVEZDA 21.00

STADION: Planet grup arena. SUDIJA: Mateo Marćenaro. POMOĆNICI: Alberto Tegoni i Valerio Kolarosi. ČETVRTI SUDIJA: Davide Masa. VAR: Danijele Doveri. AVAR: Đakomo Kamplone (svi iz Italije).

GENT:

CRVENA ZVEZDA:

PRE UTAKMICE

18.54 - Loše vesti stigle su za crveno-bele iz Kazahstana, gde je Kairat iznenadio švedski Mjalbi i pretekao Zvezdu na tabeli Lige konferencije. Više pročitajte ovde.

18.51 - Dobro veče i dobrodošli u lajv blog posvećen meču Gent - Crvena zvezda.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Belgiji meč četvrtog kola Lige konferencije, a protivnik je stari znanac, ekipa Genta.

Oba kluba u duel ulaze sa po četiri boda i istovetnim učinkom od jedne pobede, remija i poraza. "Poglavice" su savladale Orhus (1:0), izgubile u Bragi (0:2), remizirale u prošloj rundi kod finskog KUPS (0:0), dok je četa Alberta Rijere poražena na startu u Luganu (2:3), potom odigrala nerešeno sa Kopenhagenom na Marakani (2:2), gde je i upisala u prethodnoj rundi "prvenac" protiv Inter Eskaldesa iz Andore, posle preokreta - 2:1.

Budući da su na istom bodovnom saldu, Zvezda u ovaj okršaj ulazi sa bolje pozicije, trenutno je na 15. mestu, koje vodi u plej-of fazu (gde će igrati ekipe od 9. do 24. mesta na jedinstvenoj tabeli), dok je Gent na poslednjoj poziciji grupe klubova sa četiri boda. Između Beograđana i Belgijanaca, nalaze se Atalanata i Braga.

Foto: N. Paraušić Inače, crveno-beli i današnji domaćin su na dva boda više od 25. mesta, sa kog se ostaje bez "evropskog proleća", dok u odnosu na osmu poziciju koja garantuje "odmaranje" u šesnaestini finala, kaskaju tri poena.

Kada su u pitanju nacionalna prvenstva, Zvezda godinama vlada srpskim fudbalom, trenutno je lider Superlige Srbije i praktično pred odbranom nove titule. Nasuprot njoj, Gent je četvrti u belgijskoj Župile ligi, sa četiri boda manje od vodećeg Klub Briža, a jedinu, istorijsku, šampionsku titulu "poglavice" su osvojile u sezoni 2014./2015.

Trener Rijera u ovom meču ne računa na kvartet prvotimaca, pošto su zbog povreda i suspenzije u Beogradu ostali: Derek Lukasen, Timi Maks Elšnik, Bamba Dijeng i iskusni Aleksandar Katai, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona protiv Inter Eskaldesa.

Zvezdi nije strano gostovanje na "Planet grup areni", pošto je 2020. godine imala priliku da u dvomeču odmeri snage sa Gentom. Navijači srpskog prvaka se rado sećaju tih utakmica, jer su Beograđani slavili oba puta u grupnoj fazi Lige Evrope.

Na stadionu "Rajko Mitić" bilo je 2:1, a strelci su bili Gelor Kanga i već pomenuti Katai, dok je kod gostiju precizan bio Vadis Ođiđa Ofoe.

Revanš u Belgiji je takođe protekao u znaku crveno-belih, bili su još ubedljiviji i trijumfovali 2:0, golovima sadašnjeg fudbalera Vojvodine Njegoša Petrovića i Nemanje Milunovića.

Te sezone je Zvezda prošla u narednu fazu Lige Evrope, pošto su u grupi bili drugoplasirani sa 11 bodova. Ispred je bio samo nemački Hofenhajm, a iza Slovan Liberec i poslednjeplasirane "poglavice", bez osvojenog boda.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“