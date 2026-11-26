PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je građane da narednih dana posebno obrate pažnju na sirene za vazdušnu opasnost, nakon izveštaja da Rusija priprema novi veliki napad.

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Kako prenosi Ukrinform, šef države je to poručio u večernjem video-obraćanju.

- Nažalost, imamo informacije da Rusi pripremaju novi veliki napad. Molim vas da narednih dana posebno obratite pažnju na upozorenja o raketnim napadima. I poručite Rusiji: obnovićemo sve što je uništeno i odgovorićemo na svaki ruski udar - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, situacija je i dalje teška u Dnjepru, Pavlogradu i drugim mestima u Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj, Odeskoj, Sumskoj, Donjeckoj i Nikolajevskoj oblasti, kao i u drugim regionima.

- Želeo bih još jednom da odam priznanje našim energetičarima i ekipama za popravke – svakom od njih koji radi na obnovi snabdevanja nakon ruskih udara. To je od vitalnog značaja svakog dana. Svakog dana je istinski podvig našeg naroda to što, posle svakog napada i svakog oštećenja, naši ljudi čine sve kako bi gradovi i zajednice mogli da funkcionišu i kako bi stanovnici imali struju i grejanje - naglasio je predsednik.

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