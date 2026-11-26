BEŽITE, SLUŠAJTE SIRENE: Alarmantno obraćanje Zelenskog naciji, 'najavio veliki ruski napad
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je građane da narednih dana posebno obrate pažnju na sirene za vazdušnu opasnost, nakon izveštaja da Rusija priprema novi veliki napad.
Kako prenosi Ukrinform, šef države je to poručio u večernjem video-obraćanju.
- Nažalost, imamo informacije da Rusi pripremaju novi veliki napad. Molim vas da narednih dana posebno obratite pažnju na upozorenja o raketnim napadima. I poručite Rusiji: obnovićemo sve što je uništeno i odgovorićemo na svaki ruski udar - rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, situacija je i dalje teška u Dnjepru, Pavlogradu i drugim mestima u Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj, Odeskoj, Sumskoj, Donjeckoj i Nikolajevskoj oblasti, kao i u drugim regionima.
- Želeo bih još jednom da odam priznanje našim energetičarima i ekipama za popravke – svakom od njih koji radi na obnovi snabdevanja nakon ruskih udara. To je od vitalnog značaja svakog dana. Svakog dana je istinski podvig našeg naroda to što, posle svakog napada i svakog oštećenja, naši ljudi čine sve kako bi gradovi i zajednice mogli da funkcionišu i kako bi stanovnici imali struju i grejanje - naglasio je predsednik.
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