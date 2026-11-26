Evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine odigraće se u Srbiji. Jedan od učesnika biće i Hrvatska, "kockasti" će svoje mečeve igrati u Srbiji, u Bačkoj Topoli i Loznici, a selektor Ivica Olić prokomentarisao je grupu C u kojoj će biti njegova selekcija.

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Hrvatska će za protivnike imati Čeku, Portugal i Grčku.

- S obzirom da smo znali koje su ekipe prisutne na Euro i njihove kvalitete. S tim što su se kvalifikovali ne treba previše pričati. Grupe su podjednake. Mi smo imali želju da igramo u Bačkoj Topoli i Loznici zbog blizine naše granice, zbog naših navijača da im olakšamo dolazak na mečeve. Radujemo se, to su dva prekrasna stadiona. Drago mi je da smo tu u grupi C, protivnici, nema lakih, ali imamo kvalitet i možemo dalje - rekao je Olić koji je potom prokomentarisao krajnje domete Hrvatske:

- Na Evropskim prvenstvima malo je bilo iznenađenja. Uglavnom su tu senatori Eura, velika četvorka i iz naše druge grupe Engleska, Francuska, Italija i Hrvatska. Mi smo osmi, a oni su uglavnom na završnicama velikih prvenstva. Bilo koja druga reprezentacija želi da se umeša i pomrsi im račune. Imamo potentnu i kvalitetnu selekciju i verujem da možemo da napravimo dobar rezultat.

O mogućem finalu Srbije i Hrvatske, rekao je...

- To bi bilo lepo, ali... Mislim da nije realno. Srbija je u teškoj grupi, punoj kvaliteta. U poslednje vreme dolaze igrači koji imaju veliku vrednost na evropskom fudbalu. Pre ti najbolji nisu dolazili, a u Nemačkoj, Engleskoj, Španiji, njegovi igrači u seniorskom timu žele na Evropsko prvenstvo u Srbiji i Albaniji, a to me posebno raduje - zaključio je selektor Hrvatske...