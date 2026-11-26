REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) je na današnjoj sednici donela odluku o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike za izbore raspisane za 27. decembar, a usvojen je i rokovnik za sprovođenje izbornih radnji.

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

Odlukom se propisuju obrasci za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike i to: predlog kandidata za predsednika Republike, saglasnost kandidata za predsednika Republike, izjava birača da podržava predlog kandidata za predsednika Republike, kao i spisak birača koji svojim potpisima podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike.

Prema rečima predsednika RIK-a Vladimira Dimitrijevića, izjave birača moraju biti složene po azbučnom redu opštine i grada na čijoj teritoriji su izjave overene, kao i u okviru opštine i grada po ovlašćenim overiteljima, a dokumentaciju predlagač kandidata za predsednika Republike dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji prilikom podnošenja predloga.

Naveo je da će usvojeni obrasci biti objavljeni na veb prezentaciji RIK-a.

RIK je danas doneo odluku i o obrascima za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 27. decembar.

Ova odluka se odnosi na sve organe za sprovođenje izbora, kako Republičku izbornu komisiju, tako i lokalne izborne komisije, odnosno biračke odbore, te se odnosi za prijavljivanje domaćih posmatrača, koje podrazumevaju udruženja registrovana u Srbiji čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora, odnosno za prijavljivanje stranih posmatrača, međunarodne i strane organizacije, udruženja i za prijavljivanje strane države kao posmatrača.

RIK je izglasao i rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike za predstojeće izbore.

Prema rečima Dimitrijevića, u pitanju su standardni rokovi utvrđeni zakonima i uputstvom za sprovođenje žreba za utvrđivanje redosleda kandidata za predsednika Republike na listi kandidata za izbor predsednika Republike, uputstvom za predlaganje lica u birački odbor za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike, uputstvom o načinu određivanja biračkih mesta, uputstvom o jedinstvenim standardima za izborni materijal, uputstvom o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja.

RIK je doneo odluku o utvrđivanju boje glasačkih listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na predstojećim predsedničkim izborima.

Doneta je odluka da glasački listić bude krem boje, a kontrolni listić za proveru ispravnosti glasačke kutije bude roze boje.

RIK je usvojio i predlog da se opštinskim i gradskim upravama da prethodna saglasnost za predlaganje biračkih mesta sa manje od 100 birača.