HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
Utakimca Bešiktaša i Hapoela iz Ber Ševe u Ligi Evrope prekinuta je nakon pola sata zbog velike tuče na tribinama.
Na samom početku meča fudbaleri Bešiktaša odbili su da pruže ruke igračima izraelskog tima, a zatim je izbila tuča i na tribinama.
Prema prvim izveštajima ima povređenih, a jedan navijač Bešiktaša je na nosilima sa tribina prenet u vozilo hitne pomoći i prevezen u bolnicu jer je u opštem haosu pao sa tribina.
- Vi ste svi k…ini sinovi - orilo se sve vreme sa tribina, a igrači Bešiktaša pokušavali su da smire navijače svog kluba kada je došlo i do sukoba.
Meč se, iz bezbednosnih razloga, igra u Batumiju u Gruziji, ali ni to nije sprečilo sukobe.
Preporučujemo
Sada i zvanično? Crno-beli doveli još jednog evroligaškog igrača!
26. 11. 2026. u 17:20
Šokantno! Izbačen prvi reket sveta!
26. 11. 2026. u 17:10
MORAĆE VIZA ZA SP JOŠ DA SAČEKA! Smailagić nije mogao sam, Orlovi ubedljivo poraženi u Litvaniji, (VIDEO/FOTO)
26. 11. 2026. u 19:33 >> 19:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)