Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.

Foto: Printskrin/X/eurofootcom

Utakimca Bešiktaša i Hapoela iz Ber Ševe u Ligi Evrope prekinuta je nakon pola sata zbog velike tuče na tribinama.

Na samom početku meča fudbaleri Bešiktaša odbili su da pruže ruke igračima izraelskog tima, a zatim je izbila tuča i na tribinama.

🚨🚨 The Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva match has been INTERRUPTED! The game is being played in Georgia. 🚫✋ https://t.co/zeua6FzOWc — EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2026

Prema prvim izveštajima ima povređenih, a jedan navijač Bešiktaša je na nosilima sa tribina prenet u vozilo hitne pomoći i prevezen u bolnicu jer je u opštem haosu pao sa tribina.

- Vi ste svi k…ini sinovi - orilo se sve vreme sa tribina, a igrači Bešiktaša pokušavali su da smire navijače svog kluba kada je došlo i do sukoba.

Gürcistan'da oynanacak Beşiktaş-Hapoel karşılaşması öncesinde tribünlerde gerginlik yaşandı. Maç öncesinde bayrak açarak Filistin'e destek tezahüratlarında bulunan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti. https://t.co/Nn3TpBQLfU — VTHaber (@VT_Haber) November 26, 2026

Meč se, iz bezbednosnih razloga, igra u Batumiju u Gruziji, ali ni to nije sprečilo sukobe.