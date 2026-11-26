PO nalogu javne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd odredili su danas zadržavanje do 48 časova osumnjičenom S. S. (43), vođi navijača jedne beogradske grupe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Ometanje pravde iz člana 336b Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

Sumnja se da je S. S. pokušao da utiče na oštećenog advokata da promeni iskaz koji je već dao u postupku koji se vodi pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.

U prisustvu postupajuće javne tužiteljke i izabranog branioca osumnjičenog obavljena je dokazna radnja prepoznavanja lica, tokom koje je oštećeni prepoznao osumnjičenog S. S.

Osumnjičeni će sutra, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja.