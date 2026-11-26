MIRKOVIĆ O ŽREBU ZA EURO: Teška grupa, ali cilj je jasan!
Fudbalska reprezentacija Srbije do 21 godine dobila je protivnike na Evropskom prvenstvu koje će biti igrano u Srbiji i Albaniji. Nakon izvlačenja grupa svoje utiske izneo je Zoran Mirković.
Selektor mlade reprezentacije Srbije Bata Mirković svestan je da njegove izabranike očekuje izuzetno zahtevan zadatak na Evropskom prvenstvu 2027. godine. Žreb je Srbiji za protivnike u grupnoj fazi dodelio Englesku, Francusku i Poljsku, ali stručni štab ne odustaje od ambicije da se domogne nokaut faze.
Mirković smatra da je Srbija dobila veoma kvalitetne rivale, posebno izdvojivši Francusku i Poljsku, ali ističe da na završnom turniru nema lakih protivnika.
– Dobili smo tešku grupu. Igramo protiv aktuelnog evropskog prvaka Engleske, dobili smo Francusku, koja je po renkingu najbolje rangirana reprezentacija u drugom šeširu, kao i Poljsku, najjaču selekciju iz trećeg šešira. Međutim, ovo je Evropsko prvenstvo i tu nema lakih protivnika, iako nam se uvek čini da je neka druga grupa povoljnija. Kako god, imamo šest meseci da se pripremimo – rekao je Mirković nakon žreba.
Kao jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dobrog rezultata selektor je naveo mogućnost da tokom priprema i samog turnira računa na sve raspoložive fudbalere. Problem predstavlja činjenica da Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine nije u obavezujućem kalendaru FIFA, zbog čega klubovi nisu dužni da puste svoje igrače.
– Mislim da je ključno da imamo sve igrače na raspolaganju i da se svi odazovu. Važno je i da ih klubovi puste, jer Evropsko prvenstvo nije u kalendaru FIFA i klubovi nisu obavezni da ustupe fudbalere – naglasio je selektor.
Mirković je podsetio da tokom dosadašnjeg rada sa mladom reprezentacijom gotovo nikada nije imao kompletan sastav na raspolaganju. U prethodnih godinu i po dana okupljanja, kako je istakao, ekipi je u pojedinim terminima nedostajalo između deset i 20 igrača.
– Nadam se da će ovog puta svi biti na okupu. U prethodnih godinu i po dana, koliko se okupljamo, praktično nijednom nismo imali kompletnu ekipu. Štaviše, nedostajalo nam je između deset i 20 fudbalera. Ipak, verujem da je sada realno da svi budu na raspolaganju – istakao je Mirković.
Kada je reč o ambicijama na prvenstvu, selektor ne želi da preskače korake. Prvi cilj je prolazak grupne faze, a tek potom razmišljanje o narednim izazovima.
– Za početak želimo da prođemo grupu. Idemo korak po korak. Sa Francuskom smo igrali u septembru prošle godine, dok smo se sa Poljskom sastali na poslednjem okupljanju, tako da ih dobro poznajemo. Engleze ćemo morati detaljnije da analiziramo – zaključio je Mirković.
Po završetku grupne faze, plasman u nokaut fazu, odnosno u četvrtfinale, obezbediće po dve najuspešnije reprezentacije iz svake grupe. UEFA je već definisala i tačan kostur ukrštanja u borbi za polufinale, pa će se tako u četvrtfinalu sastati pobednik grupe A sa drugoplasiranim iz grupe C, prvoplasirani iz grupe C sa drugim iz grupe A, zatim pobednik grupe B sa drugoplasiranim iz grupe D, kao i prvoplasirani iz grupe D sa drugim iz grupe B.
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