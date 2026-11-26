Fudbalska reprezentacija Srbije do 21 godine dobila je protivnike na Evropskom prvenstvu koje će biti igrano u Srbiji i Albaniji. Nakon izvlačenja grupa svoje utiske izneo je Zoran Mirković.

FOTO: M.M./Novosti

Selektor mlade reprezentacije Srbije Bata Mirković svestan je da njegove izabranike očekuje izuzetno zahtevan zadatak na Evropskom prvenstvu 2027. godine. Žreb je Srbiji za protivnike u grupnoj fazi dodelio Englesku, Francusku i Poljsku, ali stručni štab ne odustaje od ambicije da se domogne nokaut faze.

Mirković smatra da je Srbija dobila veoma kvalitetne rivale, posebno izdvojivši Francusku i Poljsku, ali ističe da na završnom turniru nema lakih protivnika.

– Dobili smo tešku grupu. Igramo protiv aktuelnog evropskog prvaka Engleske, dobili smo Francusku, koja je po renkingu najbolje rangirana reprezentacija u drugom šeširu, kao i Poljsku, najjaču selekciju iz trećeg šešira. Međutim, ovo je Evropsko prvenstvo i tu nema lakih protivnika, iako nam se uvek čini da je neka druga grupa povoljnija. Kako god, imamo šest meseci da se pripremimo – rekao je Mirković nakon žreba.

Kao jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dobrog rezultata selektor je naveo mogućnost da tokom priprema i samog turnira računa na sve raspoložive fudbalere. Problem predstavlja činjenica da Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine nije u obavezujućem kalendaru FIFA, zbog čega klubovi nisu dužni da puste svoje igrače.

– Mislim da je ključno da imamo sve igrače na raspolaganju i da se svi odazovu. Važno je i da ih klubovi puste, jer Evropsko prvenstvo nije u kalendaru FIFA i klubovi nisu obavezni da ustupe fudbalere – naglasio je selektor.

Mirković je podsetio da tokom dosadašnjeg rada sa mladom reprezentacijom gotovo nikada nije imao kompletan sastav na raspolaganju. U prethodnih godinu i po dana okupljanja, kako je istakao, ekipi je u pojedinim terminima nedostajalo između deset i 20 igrača.

– Nadam se da će ovog puta svi biti na okupu. U prethodnih godinu i po dana, koliko se okupljamo, praktično nijednom nismo imali kompletnu ekipu. Štaviše, nedostajalo nam je između deset i 20 fudbalera. Ipak, verujem da je sada realno da svi budu na raspolaganju – istakao je Mirković.

Kada je reč o ambicijama na prvenstvu, selektor ne želi da preskače korake. Prvi cilj je prolazak grupne faze, a tek potom razmišljanje o narednim izazovima.

– Za početak želimo da prođemo grupu. Idemo korak po korak. Sa Francuskom smo igrali u septembru prošle godine, dok smo se sa Poljskom sastali na poslednjem okupljanju, tako da ih dobro poznajemo. Engleze ćemo morati detaljnije da analiziramo – zaključio je Mirković.

Po završetku grupne faze, plasman u nokaut fazu, odnosno u četvrtfinale, obezbediće po dve najuspešnije reprezentacije iz svake grupe. UEFA je već definisala i tačan kostur ukrštanja u borbi za polufinale, pa će se tako u četvrtfinalu sastati pobednik grupe A sa drugoplasiranim iz grupe C, prvoplasirani iz grupe C sa drugim iz grupe A, zatim pobednik grupe B sa drugoplasiranim iz grupe D, kao i prvoplasirani iz grupe D sa drugim iz grupe B.