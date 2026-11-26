ZAPLENJENO 300 KG DROGE U OKOLINI SOPOTA: Uhapšen muškarac. (34) osumnjičen za proizvodnju i dilovanje narkotika
PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja za posebne akcije, otkrili su danas ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u okolini Sopota i zaplenili blizu 300 kilograma te opojne droge u sirovom stanju.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je K.M. (34).
Policija je zatekla osumnjičenog u kući u kojoj se nalazila ilegalna laboratorija i u tri odvojene prostorije pronašla oko 500 biljaka za koje se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine blizu 300 kilograma, kao i uređaje za uzgoj ove opojne droge u veštačkim uslovima.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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