PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja za posebne akcije, otkrili su danas ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u okolini Sopota i zaplenili blizu 300 kilograma te opojne droge u sirovom stanju.

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je K.M. (34).

Policija je zatekla osumnjičenog u kući u kojoj se nalazila ilegalna laboratorija i u tri odvojene prostorije pronašla oko 500 biljaka za koje se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine blizu 300 kilograma, kao i uređaje za uzgoj ove opojne droge u veštačkim uslovima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.