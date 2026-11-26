ANDRIJA (23) TREBALO DA POSTANE OTAC: Plana zanemela od jezive sudbine Filića, ostali bez oba sina (FOTO)
U VELIKOJ Plani sutrašnji dan proglašen je Danom žalosti zbog tragične pogibije Andrije Filića (23), mlađeg brata Stefana Filića, svirepo ubijenog pre šest godina na ulici u ovoj varoši.
Andrija, koji je gledao kako mu starijeg brata udaraju do smrti, u sredu oko podneva je nastradao na gradilištu od strujnog udara, pred očima svojih kolega.
- Dok su izlivali beton na gradilištu, ruka mešalice za beton, takozvani mikser, naočigled drugih radnika, bukvalno ga je bacila na dalekovod - rekla nam je rođaka porodice Filić, koja je u nezamislivoj tragediji ostala i bez drugog sina.
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani kažu da će istragom biti utvrđeno kako je došlo do nesreće.
- Naložen je inspekcijski nadzor građevinske i inspekcije rada, koje će ustanoviti detalje, a nakon što nam ti izveštaji budu dostavljeni, znaćemo ima li nečije odgovornosti u ovoj nesreći - kaže Jovana Grković, portparol OJT Velika Plana.
Obdukcija je obavljena u sredu a, kako nezvanično saznajemo, kao uzrok smrti potrvđen je strujni udar.
Ne postoje reči utehe
NAKON tragičnog događaja, koji je pogodio našu opštinu i u kome je život izgubio naš sugrađanin Andrija Filić, ceneći činjenicu da je porodica Filić u februaru 2020, izgubila starijeg sina Stefana, smatrao sam da je moja dužnost da predložim proglašenje Dana žalosti na teritoriji naše opštine - naveo je predsednik opštine, Strahinja Pavešković, koji se obratio i porodici Filić:
Andrija je mlađi brat Stefana Filića (18), koji je pretučen, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani. Stefan je napadnut te noći nakon što je pokušao da odbrani upravo mlađeg Andriju od grupe nasilnika. Od posledica prebijanja, Stefan je pao u komu, i preminuo 30 sati kasnije u bolnici.
Prvookrivljeni za Stefanovo ubistvo, Nikola Bojović je kažnjen sa 15 godina zatvora, a drugookrivljeni Mitar Pandurević je za učestvovanje u tuči kažnjen sa tri godine. Treći vinovnik ove tuče, Predrag Stoiljković, pravosnažno je osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.
Nakon nove tragedije, Plana je zanemela od jezive sudbine Filića.
- Stefana još oplakuju, a sada su ostali i bez Andrije, koji je za nekoliko meseci trebalo da postane otac. Čekao je sina sa višegodišnjom devojkom. Užasnuta sam - priča meštanka.
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