U VELIKOJ Plani sutrašnji dan proglašen je Danom žalosti zbog tragične pogibije Andrije Filića (23), mlađeg brata Stefana Filića, svirepo ubijenog pre šest godina na ulici u ovoj varoši.

Foto: "Fejsbuk"

Andrija, koji je gledao kako mu starijeg brata udaraju do smrti, u sredu oko podneva je nastradao na gradilištu od strujnog udara, pred očima svojih kolega.

- Dok su izlivali beton na gradilištu, ruka mešalice za beton, takozvani mikser, naočigled drugih radnika, bukvalno ga je bacila na dalekovod - rekla nam je rođaka porodice Filić, koja je u nezamislivoj tragediji ostala i bez drugog sina.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani kažu da će istragom biti utvrđeno kako je došlo do nesreće.

- Naložen je inspekcijski nadzor građevinske i inspekcije rada, koje će ustanoviti detalje, a nakon što nam ti izveštaji budu dostavljeni, znaćemo ima li nečije odgovornosti u ovoj nesreći - kaže Jovana Grković, portparol OJT Velika Plana.

Obdukcija je obavljena u sredu a, kako nezvanično saznajemo, kao uzrok smrti potrvđen je strujni udar.

Ne postoje reči utehe NAKON tragičnog događaja, koji je pogodio našu opštinu i u kome je život izgubio naš sugrađanin Andrija Filić, ceneći činjenicu da je porodica Filić u februaru 2020, izgubila starijeg sina Stefana, smatrao sam da je moja dužnost da predložim proglašenje Dana žalosti na teritoriji naše opštine - naveo je predsednik opštine, Strahinja Pavešković, koji se obratio i porodici Filić:

- Ne postoje reči utehe za sve ono što se vama dogodilo. Nadam se da ćete naći snage i da ćete uz sve dobre ljude, uspeti da izdržite strahote koje su vas zadesile.

Andrija je mlađi brat Stefana Filića (18), koji je pretučen, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani. Stefan je napadnut te noći nakon što je pokušao da odbrani upravo mlađeg Andriju od grupe nasilnika. Od posledica prebijanja, Stefan je pao u komu, i preminuo 30 sati kasnije u bolnici.

Prvookrivljeni za Stefanovo ubistvo, Nikola Bojović je kažnjen sa 15 godina zatvora, a drugookrivljeni Mitar Pandurević je za učestvovanje u tuči kažnjen sa tri godine. Treći vinovnik ove tuče, Predrag Stoiljković, pravosnažno je osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.

Nakon nove tragedije, Plana je zanemela od jezive sudbine Filića.

- Stefana još oplakuju, a sada su ostali i bez Andrije, koji je za nekoliko meseci trebalo da postane otac. Čekao je sina sa višegodišnjom devojkom. Užasnuta sam - priča meštanka.