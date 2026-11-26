UHAPŠEN MALOLETNIK (17) U BEOGRADU: Policija u motelu pronašla snajpersku pušku, pet bombi i više od 100 kilograma droge
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Pretresom stana i drugih prostorija u jednom motelu u Beogradu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 100 kilograma sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuana, oko 3,5 kilograma praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, zatim oko četiri kilograma praškaste materije smeđe boje nalik na opojnu drogu heroin i dve digitalne vage.
Takođe, pronađeno je i pet ručnih bombi, jedna snajperska puška sa prigušivačem i pet pripadajućih metaka.
Osumnjičeni je uhapšen i u zakonskom roku sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Požarevcu.
Preporučujemo
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU KOVIN - BAVANIŠTE: Strahuje se da ima mrtvih
26. 11. 2026. u 09:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)