PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP

Pretresom stana i drugih prostorija u jednom motelu u Beogradu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 100 kilograma sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuana, oko 3,5 kilograma praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, zatim oko četiri kilograma praškaste materije smeđe boje nalik na opojnu drogu heroin i dve digitalne vage.

Takođe, pronađeno je i pet ručnih bombi, jedna snajperska puška sa prigušivačem i pet pripadajućih metaka.

Osumnjičeni je uhapšen i u zakonskom roku sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Požarevcu.