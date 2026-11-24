OVAKO JE UHAPŠEN UČENIK KOJI JE PUCAO U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Priveden u istom maskirnom odelu sa slike koju je objavio pre pucnjave (VIDEO)
MALOLETNIK (17), koji je osumnjičen da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, uhapšen je odmah nakon incidenta, a policija je objavila snimak njegovog hapšenja.
Kako se vidi na snimku, on je obučen u maskirno odelo u kojoj se jutros slikao i okačio na svoj Instagram, a na toj fotografiji, podsetimo, drži pušku i nož zadenut za pojas, a lice mu je maskirano. To je, podsetimo, objavio nekoliko minuta pre 8 sati, kada je otišao u školu da počini krvavi pir.
Policajci su ga nakon hapšenja pognutog sproveli do marice i smestili ga u ovo vozilo, a na rukama su mu bile lisice.
Podsetimo, maloletnik je uzeo očevu pušku i sa njom krenuo u krvavi pohod.
Takođe, on je na Viberu uz fotografiju anime žene ostavio datum 24.11., čime je, prema rečima poznanika, hteo da najavi pucnjavu.
Maloletnik je neposredno pred pucnjavu na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj je, kako se sumnja, on, sa puškom u rukama i u maskiranom odelu. Lice mu je bilo zatamljeno te će veštačenje utvrditi da li je on ili neko drugi pozirao sa malokalibarskom puškom.
Podsetimo, on je jutros ušao u svoju školu sa puškom, tokom prvog časa, a onda pucao na jednu tetkicu, dok je na drugu palo polomljeno staklo, a onda je navodno hteo opet da zapuca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali ga je ubrzo sustigao jedan policajac i savladao.
Ranjene radnice imaju lakše povrede i nisu životno ugrožene.
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