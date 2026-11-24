MALOLETNIK (17), koji je osumnjičen da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, uhapšen je odmah nakon incidenta, a policija je objavila snimak njegovog hapšenja.

Foto: MUP

Kako se vidi na snimku, on je obučen u maskirno odelo u kojoj se jutros slikao i okačio na svoj Instagram, a na toj fotografiji, podsetimo, drži pušku i nož zadenut za pojas, a lice mu je maskirano. To je, podsetimo, objavio nekoliko minuta pre 8 sati, kada je otišao u školu da počini krvavi pir.

Policajci su ga nakon hapšenja pognutog sproveli do marice i smestili ga u ovo vozilo, a na rukama su mu bile lisice.

Podsetimo, maloletnik je uzeo očevu pušku i sa njom krenuo u krvavi pohod.

Takođe, on je na Viberu uz fotografiju anime žene ostavio datum 24.11., čime je, prema rečima poznanika, hteo da najavi pucnjavu.

Foto: Društvene mreže

Maloletnik je neposredno pred pucnjavu na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj je, kako se sumnja, on, sa puškom u rukama i u maskiranom odelu. Lice mu je bilo zatamljeno te će veštačenje utvrditi da li je on ili neko drugi pozirao sa malokalibarskom puškom.

Podsetimo, on je jutros ušao u svoju školu sa puškom, tokom prvog časa, a onda pucao na jednu tetkicu, dok je na drugu palo polomljeno staklo, a onda je navodno hteo opet da zapuca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali ga je ubrzo sustigao jedan policajac i savladao.

Ranjene radnice imaju lakše povrede i nisu životno ugrožene.