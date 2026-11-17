MUP SAOPŠTIO: Identifikovao M.R. koja je jogurtom polila Lidiju Vukićević ispred Skupštine
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine na stepeništu polila jogurtom u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević.
Protiv M.R. će biti preduzete mere shodno Zakonu o javnom redu i miru, saopštio je MUP.
Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.
(Tanjug)
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