PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine na stepeništu polila jogurtom u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević.

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Protiv M.R. će biti preduzete mere shodno Zakonu o javnom redu i miru, saopštio je MUP.

Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

(Tanjug)

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