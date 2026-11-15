Ibrahimović ukrao šou! Evo šta je Zlatan radio na UFC događaju (VIDEO)
Uroš Medić bio je veoma blizu jedne od najvećih pobeda u dosadašnjoj karijeri, ali je njegov okršaj sa Kevinom Holandom u Njujorku završen nerešenim rezultatom.
Prema bodovanju arbitara, „Doktor“ je imao ozbiljne izglede da napusti oktagon kao pobednik, ali ga je skupo koštao jedan detalj iz druge runde.
Medić je tada dva puta nenamerno pogodio Holanda u predelu međunožja. Nakon ponovljenog prekršaja, sudija je odlučio da srpskom borcu oduzme jedan bod, a upravo se ta kazna ispostavila kao presudna za konačan ishod. Medić se potom i oglasio.
Da nije bilo oduzimanja boda, bodovanje bi išlo u korist Medića, koji je tako ostao bez velikog trijumfa i morao da se zadovolji nerešenim rezultatom.
Spektakl u čuvenom "Medison Skver Gardenu" privukao je veliku pažnju ljubitelja sporta, a među poznatim ličnostima koje su pratile događaj našao se i legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović.
Ibrahimović je borbu posmatrao iz publike, a neposredno pred početak programa oglasio se direktno iz Njujorka.
- Šta ima, UFC fanovi? Ovde uživam u Medison Skver Gardenu. Radujem se da vidim Amandu Nunjes, da vidimo koliko je sveža. Predviđam da će ona pobediti. Vidimo se tamo. Čuvajte se - poručio je popularni Ibra.
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